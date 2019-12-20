Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 декабря 2019 21:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
3600
Версия для печати

ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн

ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд почти на 4 млн грн уменьшил размер залога для экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака. Об этом журналисту УНН сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

“Суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения (содержание под стражей — ред.) его не изменили, но уменьшили размер залога с почти 6 млн грн до около 2 млн грн”, — сказала Матяш.

Напомним, ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Источник: УНН
Теги: залог, Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.