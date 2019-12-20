Зеленский пришел на корпоратив "Слуги народа"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа". Об этом сообщил в Telegram-канале "Темный рыцарь", передает УНН.

"Президент пришел на корпоратив. С Богданом (руководитель Офиса президента Андрей Богдан - ред.) ...", - написал Темный рыцарь.

Напомним, "Слуг народа" на корпоративе будет развлекать Джерри Хейл.

Ранее председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа" стоил 2500 гривен.

Как сообщает УНН, полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа".