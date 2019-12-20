Суд продлил личное обязательство экс-главе "Минздрава Крыма"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства для бывшего главы "Министерства здравоохранения" анекованного Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым в Telegram-канале.

"Сегодня, 20 декабря 2019 года, бывшему экс-министру здравоохранения АР Крым, которого прокуратура автономии обвиняет в государственной измене, продолжили мера пресечения в виде личных обязательств: являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и запрет на общение со свидетелями", - говорится в сообщении.

Напомним, Днепровский райсуд Киева освободил из-под домашнего ареста бывшего главу "Министерства здравоохранения" анекованного Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщал УНН, в июле суд освободил из-под стражи бывшего руководителя "Министерства здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского, изменив ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, в январе 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове. В тот же день ему сообщено о подозрении.