Завтра в Офисе Зеленского расскажут детали газовых соглашений с РФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Завтра в Офисе Президента в 12:00 начнется брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.

"В субботу, 21 декабря, в 12:00 начнется брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.