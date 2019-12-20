В РФ заявили, что подпишут транзитный контракт с Украиной на 5 лет

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Транзитный контракт с Украиной будет заключен на пять лет, его подписание ожидается к Новому году. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Казак, который принимал участие в переговорах, сообщил, что договор о транзите газа будет подписан до Нового года.

"Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы", - приводит его слова издание, ссылаясь на российские СМИ.

Вице-премьер не уточнил объемы транзита.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - отметил вице-премьер. Он добавил, что Москва и Киев нашли "взаимовыгодные решения".

Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.