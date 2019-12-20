"Динамо" выступило с заявлением о возможном допинге форварда клуба

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевское "Динамо" было официально проинформировано о возможном нарушении Артемом Беседин антидопинговых правил УЕФА. Об этом говорится на сайте "Бело-синих", сообщает УНН.

"Сейчас соблюдая требования конфиденциальности, ФК" Динамо Киев "не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур", - говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что сейчас выясняются все нюансы и обстоятельства относительно возможного применения Украинский допинга.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация о непрохождения допинг-теста Беседина после матча Лиги Европы с "Мальме".

Добавим также, в этом сезоне Беседин сыграл за "Динамо" 23 матча и забил 8 голов и дважды выступал за сборную Украины при 2 забитых мячах.