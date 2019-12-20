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Гончарук и Милованов тоже пришли на корпоратив к "слугам": появились первые фото и видео

Гончарук и Милованов тоже пришли на корпоратив к "слугам": появились первые фото и видео

фотогалерея

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В "Парковый" на корпоратив к "Слуге народа" пришли Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Так их можно увидеть на фото с нардепом от "Слуги народа" Еленой Мошинец, которые она разместила в Facebook, сообщает УНН.

Так Мошинец выложила целую подборку снимков с коллегами, а также распространила видео выступления приглашенных звезд.

Среди них - Тина Кароль и Екатерина Осадчая.

"Суммируем чрезвычайный 2019 и планируем еще лучше 2020. Слуга Народу - вы самые лучшие", - написала Мошинец.

Также нардеп успела сделать фото и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, "Слуг народа" на корпоративе будет развлекать Джерри Хейл.

Ранее председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко заявил, что билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа" стоил 2500 гривен.

Как сообщает УНН, полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа".

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов
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