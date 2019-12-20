МВД Грузии задержало пятерых подозреваемых в нападении на сына первого президента

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Министерство внутренних дел Грузии задержала пятерых подозреваемых в нападении на сына первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Грузия-Онлайн.

"Министерство внутренних дел задержало пятерых человек по делу о ранении сына первого президента Грузии Цотнэ Гамсахурдиа. Как сообщают в ведомстве, один человек задержан по обвинению в попытке убийства, остальные четыре - по обвинению в сокрытии тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас следствием установлено, что 19 декабря задержанный по обвинению в попытке убийства Т. на основании словесного оскорбления во время перепалки нанес несколько ранений острым предметом и скрылся с места преступления.

"Сотрудники скорой медицинской помощи перевезли Цотне Гамсахурдиа в больницу, где ему была проведена неотложная операция. МВД сообщает, что все пятеро были задержаны через несколько часов после происшествия "по горячему следу", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, состояние здоровья сына первого президента Грузии после покушения остается тяжелым.

Напомним, что на Цотнэ Гамсахурдиа 19 декабря были совершено нападение. Несколько человек нанесли ему ножевые раны. В МВД возбуждено уголовное дело, начато следствие.