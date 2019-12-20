В СНБО рассказали детали совершенствования структуры территориальной обороны

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Первый заместитель секретаря СНБОУ генерал-полковник Михаил Коваль рассказал, какой будет новая структура территориальной обороны. Об этом он рассказал в интервью информационного агентства Минобороны "Армия Информ", передает УНН.

"У нас определены четкие сроки на подачу соответствующего решения. Сейчас будем проводить планирование. Но костяк нашего решения, делать в перспективе - уже обработаны. Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом", - сказал первый заместитель секретаря СНБОУ генерал-полковник Михаил Коваль.

Он также отметил, что структуру территориальной обороны утвердить Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины - Президент Украины Владимир Зеленский. Будущую структуру пообещал совершить не громоздкой и патриотической, а также отметил, что территориальная оборона не ограничится местными местными ресурсами, учтут выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, содержать подразделения территориальной обороны.

"В таком городе, как Киев, будет даже две бригады. Все будет зависеть (от того, ред.), Которая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию. Еще раз замечу: сейчас эти вопросы прорабатываем. Думаю, что через месяц-полтора я смогу подробно рассказать об этих и другие моменты", - добавил Михаил Коваль.

Он отметил, что при разработке структуры территориальной обороны СНБО сотрудничало с литовской территориальной обороной и учитывали их опыт.

Также генерал-полковник добавил, в территориальной обороне планируют задействовать офицеров и сержантов запаса, а также юношей и девушек в возрасте от 16 лет и пожилых людей.

"Очень пожилые. Возрастной ценз фактически не будет существовать. Мы это продумываем. И форму одежды, а также клятву бойца теробороны. Она будет отличаться от военной присяги, потому что люди, достигнув совершеннолетия, уже будут принимать эту присягу и выполнять задачи в системе теробороны государства", - сказал Михаил Коваль.

Генерал-полковник добавил, что участие в территориальной обороне поднимет патриотическое воспитание, в частности молодежи, и поможет использовать юношеский максимализм для формирования из будущих руководителей по всем направлениям.

Напомним, 21 октября в Минобороны сообщили, что они разрабатывают новую концепцию территориальной обороны.