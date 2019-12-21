На Буковине задержали группу квартирных воров

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Приехав в Черновцы, трое жителей Одесской области проникали в помещения горожан и похищали деньги и драгоценности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Полицейские изъяли у задержанных вещественные доказательства их причастности к серийным краж. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что злоумышленники ездили по разным областям Украины и обворовывали квартиры граждан, подбирая ключи к замкам входной двери.

В состав преступной группы входили трое жителей Одесской области в возрасте 36-48 лет. Двое из них ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений.

Оперативники совместно со спецподразделением "КОРД" задержали воров сразу после очередной кражи. Во время задержания полицейские изъяли у правонарушителей краденые вещи и орудия совершения преступления.

Задержанных помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям на территории Буковины и других регионов Украины.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров, которые при попытке побега совершили наезд на полицейского.