Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 09:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7725
Версия для печати

На Буковине задержали группу квартирных воров

На Буковине задержали группу квартирных воров

фотогалерея

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Приехав в Черновцы, трое жителей Одесской области проникали в помещения горожан и похищали деньги и драгоценности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"Полицейские изъяли у задержанных вещественные доказательства их причастности к серийным краж. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что злоумышленники ездили по разным областям Украины и обворовывали квартиры граждан, подбирая ключи к замкам входной двери.

В состав преступной группы входили трое жителей Одесской области в возрасте 36-48 лет. Двое из них ранее уже были судимы за совершение имущественных преступлений.

Оперативники совместно со спецподразделением "КОРД" задержали воров сразу после очередной кражи. Во время задержания полицейские изъяли у правонарушителей краденые вещи и орудия совершения преступления.

Задержанных помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям на территории Буковины и других регионов Украины.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали группу квартирных воров, которые при попытке побега совершили наезд на полицейского.

Источник: УНН
Теги: квартиры, Черновцы и Черновицкая область, вор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.