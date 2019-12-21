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В Одесской области назначили нового руководителя ГУ ГСЧС после пожара в колледже

В Одесской области назначили нового руководителя ГУ ГСЧС после пожара в колледже

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Приказом ГСЧС Украины был освобожден от должности начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Новым руководителем назначен Вадим Шулюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Приказом ГСЧС Украины от 19 декабря 2019 года № 528 "О увольнения со службы Федорчака В.В." генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака, начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области уволен со службы гражданской защиты", говорится в сообщении.

Также приказом ГСЧС Украины от 19 декабря 2019 года № 529 "Об освобождении Вовка М.И." был освобожден Михаил Вовк с должности заместителя начальника Главного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Приказом ГСЧС Украины от 20 декабря 2019 года № 530 "О назначении Шулюка В.В." полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк назначен на должность начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области", сообщили в ведомстве.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 16 погибших.

Ранее в ГСЧС назвали вероятные причины пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

Полиция имела две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.

Так, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли 16 человек, сообщили о подозрении.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ГСЧС
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