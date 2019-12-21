Биатлонистка Пидгрушная вошла в топ-10 спринта этапа КМ во Франции

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пятеро украинок приняли участие в женском спринте третьего этапа Кубка мира во французском Анси, информирует УНН.

Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная. Опытная биатлонистка финишировала 9-й без промахов на огневых стрельбищах +47,1 с. Дарья Блашка заняла 30-ю строчку (1), Юлия Джима также набрала зачетные баллы - 38-я (2).

В зачетную зону не попали сестры Семеренко, которые провалили гонку - Вита 50-(2), Валентина 55-я (3).

Победа досталась норвежцы Экхофф (1), серебряная медаль француженке Бреза (0) +6,2 сек, "бронза" у чешки Давыдовой (0) +20,5 с.

Заметим, 21 декабря в Анси пройдут две гонки преследования.