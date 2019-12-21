В США погибли двое госслужащих во время стрельбы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В американском штате Северная Каролина произошла стрельба в одном из госучреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Стрельба произошла в городе Уинстон-Сейлем. В результате инцидента погибли двое сотрудников учреждений, еще два человека ранены.

Как сообщили в полиции, один из сотрудников выстрелил в коллегу, "который ему не нравился течение длительного времени".

Стрелок погиб во время перестрелки с полицейскими.

Напомним, четыре человека получили ранения во время стрельбы в Техасе.