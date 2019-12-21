В Казахстане хотят полностью отменить смертную казнь

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна планирует полностью отменить смертную казнь и будет присоединяться ко Второму Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ направлен на отмену смертной казни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Настало время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками. Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах", - заявил Токаев 20 декабря на заседании Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на применение смертной казни: максимальное наказание сейчас - пожизненное лишение свободы. Но при этом смертная казнь как вид уголовного наказания законом не отменена и может быть приведена в исполнение через год после того, как мораторий будет отменен.

Этот приговор может быть вынесен за 17 статьям, в частности: "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид", "Наемничество", "Государственная измена в военное время", "Посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан - Лидера Нации", "Посягательство на жизнь президента Республики Казахстан" (даже если он останется жив), "Диверсия", "Акт терроризма", а также "Уклонение или отказ от несения военной службы в военное время", "Дезертирство в военное время".

С момента провозглашения независимости Казахстана выполнили 536 смертных приговоров.

Напомним, суд в Беларуси вынес второй смертный приговор за год.