Один из тренеров "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Помощник Хосепа Гвардиолы по "Манчестер Сити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал", передает УНН со ссылкой пресс-службу клуба.

Соглашение заключительная на три с половиной года.

"Это огромная честь." Арсенал "- один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, и это было очень ясно понятно в моих разговорах с руководителями клуба. В нынешнем составе есть много талантов и молодых игроков", - признался испанец.

Артета с 2011 по 2016 годы защищал цвета "Арсенала" в качестве игрока, проведя всего 150 матчей, 16 голов и 8 ассистов.

Примечательно, что предыдущим тренером клуба был испанец Унай Эмери. Однако его освободили после неудачных результатов команды.