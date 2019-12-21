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Один из тренеров "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"

Один из тренеров "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Помощник Хосепа Гвардиолы по "Манчестер Сити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал", передает УНН со ссылкой пресс-службу клуба.

Соглашение заключительная на три с половиной года.

"Это огромная честь." Арсенал "- один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, и это было очень ясно понятно в моих разговорах с руководителями клуба. В нынешнем составе есть много талантов и молодых игроков", - признался испанец.

Артета с 2011 по 2016 годы защищал цвета "Арсенала" в качестве игрока, проведя всего 150 матчей, 16 голов и 8 ассистов.

Примечательно, что предыдущим тренером клуба был испанец Унай Эмери. Однако его освободили после неудачных результатов команды.

Источник: УНН
Теги: футбол
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