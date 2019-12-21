Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 09:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
11490
Версия для печати

Экс-наставник "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб

Экс-наставник "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил представителя российского футбола "Ротор". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. О сроках и другие детали контракта - информация отсутствует.

В тренерский штаб белоруса вошел Максим Шацких (старший тренер), тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Заметим, что с 2010 по 2014 год Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо" (Киев). С 4 декабря 2014 руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского "Динамо".

Добавим также, "Ротор" выступает в ФНЛ - втором по силе дивизионе чемпионата России. После 25 туров команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.