Экс-наставник "Динамо" Хацкевич возглавил российский клуб

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич возглавил представителя российского футбола "Ротор". Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.

Специалист приступит к исполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. О сроках и другие детали контракта - информация отсутствует.

В тренерский штаб белоруса вошел Максим Шацких (старший тренер), тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

Заметим, что с 2010 по 2014 год Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо" (Киев). С 4 декабря 2014 руководил сборной Белоруссии. Последние 3 года работал главным тренером киевского "Динамо".

Добавим также, "Ротор" выступает в ФНЛ - втором по силе дивизионе чемпионата России. После 25 туров команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка.