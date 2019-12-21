В Сумской области полиция разоблачила несовершеннолетнего псевдоминера

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Четырнадцатилетний парень сорвал учебный процесс в школе, сделав на линию 102 сообщение о заминировании здания учебного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сообщение о замене одной из школ города на линию 102 поступило 20 декабря утром.

На указанное место сразу выехали сотрудники полиции.

В течение нескольких часов, пока правоохранители обследовали здание учебного заведения на предмет выявления взрывчатки, школьники и персонал сначала ждали в соседних помещениях, а впоследствии разошлись.

Впрочем, информация о заминировании своего подтверждения не нашла. А вот "минера" установили быстро.

"Парню 14 лет, он ученик другой школы города, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Почему позвонил на линию" 102 "и сообщил о замене - четко объяснить не может. Сейчас с подростком работают следователи, педагоги и психологи".

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Несовершеннолетнему нарушителю разъяснили ответственность за такие "шутки". Соответствующую работу провели и с его опекуном.

Напомним, в Черниговской области псевдоминера отправили за решетку на 5 лет.