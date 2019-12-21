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Трамп объявил о создании космических войск США

Трамп объявил о создании космических войск США

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп объявил о создании американских космических войск. Соответствующее заявление он сделал в рамках церемонии подписания военного бюджета на объединенной авиабазе Эндрюс (штат Мэриленд). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется космические силы. Это очень важный момент!", — заявил президент США.

Сумма оборонного бюджета США на 2020 год составит 738 млрд долларов, из них 40 млн будет выделено на космические войска. Первоначально в их состав войдут 200 человек. Руководителем космических войск станет генерал ВВС Джон Рэймонд.

О планах создания космических войск США Трамп объявил летом 2018 года. Среди задач космических войск указывались защита американских спутников и интересов США в космосе, а также отслеживание космического мусора. В декабре того же года американский лидер подписал указ о создании космического командования США, объяснив свое решение необходимостью догнать в этой отрасли Россию и Китай.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.

Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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