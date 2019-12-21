Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве и области на субботу, 21 декабря, утром объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.
"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киевской области.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.