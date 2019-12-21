Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве и области на субботу, 21 декабря, утром объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.

"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киевской области.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.