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Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области

Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве и области

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве и области на субботу, 21 декабря, утром объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Также предупреждения о тумане объявили в столичном регионе.

"В ближайший час с удержанием утром 21 декабря туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - добавили в Гидрометцентре по Киевской области.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, туман
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