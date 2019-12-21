"Черкасские Обезьяны" нанесли четвертое поражение лидеру Суперлиги

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Баскетболисты "Прометей" приняли "Черкасских Обезьян" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Украины, передает УНН.

После более успешного первого отрезка для хозяев с Каменского (25:19), гости ответили более красивой проведенной второй 10-минутки и успешной третьей (35:22) по итогам которых имели преимущество в 13 баллов.

Далее "Обезьяны" устояли в Каменском и второй раз в сезоне победили "Прометей" - на этот раз на выезде со счетом 99:92.

Ключевым фактором стали 16 из 27 реализованных трехочковых командой гостей, что позволило им компенсировать проигранное подбора и, соответственно, борьбу в трехсекундной зоне.

Статистика:

"Прометей": Лукашов 18 очков + 6 подборов + 8 передач, Кулпеппер 17, Луна, Конате 16 Майерс 16 + 14 подборов + 3 перехвата - 5 потерь - старт, Мальчевский 8, Антипов 6, Трент 5, Кривцов 4, Отверченко 2 .

"Черкасские Обезьяны": Ейрингтон 11 очков + 5 передач, Попов 8 + 4 передачи, Беликов 2, Райт 15 + 4 передачи + 2 блок-шота, Сергеев - старт, Кольченко 21 + 4 передачи, Конев 15 Ткаченко 10 + 6 подборов + 2 блок-шота, русловых 10 Хаджифейзович 7 + 5 подборов.

Отметим, что "Прометей" с 24 очками лидирует в чемпионате (10 выигрышей и 4 поражения), но у "Днепра" две игры в запасе (10 выигрышей). Клуб из Черкасс занимает 5 строчку (7 побед).