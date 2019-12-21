ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
КИЕВ. 21 декабря. УНН. 20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Четыре обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов;
рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
у Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
дважды рядом с населенным пунктом Невельское - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из гранатометов различных систем;
вблизи шахты Дутовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Васильевка - из стрелкового оружия.
Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптический устройство получило поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.
С начала этого периода, 21 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, в ОРДЛО увеличилось количество преступлений боевиков против местного населения.