Украинская энергосистема снова работает без двух атомных блоков

КИЕВ. 21 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 258,0 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"За прошедшие сутки, 20 декабря, станциями выработано 258,0 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в компании.

Также отмечается, что 21 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 392-е сутки среднего планового ремонта.

"20 декабря 2019 года в 19:59 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после окончания планового ремонта", - добавили в НАЭК.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 425 МВт, РАЭС - 2840 МВт, ЮУАЭС - 3040 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.