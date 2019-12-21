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Украина импортировала из Германии почти вдвое больше духов, чем из Франции

Украина импортировала из Германии почти вдвое больше духов, чем из Франции

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина в январе-ноябре этого года импортировала 4,65 тысячи тонн духов и туалетной воды на 103,2 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

По данным таможенной статистики, основным экспортером духов и туалетной воды в Украине является Германия - за 11 месяцев оттуда в Украину привезли этого товара на 30,1 млн долл. Таким образом, из Германии за этот период импортировано почти треть (29,17%) ввозимых за этот период в Украину духов и туалетной воды.

Из Франции в январе-ноябре импортировано духов и туалетной воды на 17,7 млн долл., из Польши - на 15,2 млн долл.

При этом за 11 месяцев Украина отправила на экспорт 319 тонн духов и туалетной воды на 28,6 млн долл. Из них в Россию экспортировано товаров этой категории на 227 тыс. долл., в Литву - на 189 тыс. долл.

Напомним, Украина стала производить больше духов.

Источник: УНН
Теги: экспорт, ГФС, импорт
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