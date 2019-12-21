Украинский фильм "Племя" вошел в топ-50 от Rolling Stone

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Авторитетный американский журнал Rolling Stone внес украинский фильм "Племя" в 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, передает УНН.

Так, украинская кинолента режиссера Мирослава Слабошпицкого разместилась на 48-й позиции рейтинга. Фильм опередил "Однажды в Голливуде" (49) и "Черную пантеру" (50).

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На первой строчке топ-50 от Rolling Stone - американский драматический фильм, снятый Барри Дженкинсом, "Лунный свет".

Напомним, ранее фильм "Племя" вошел в десятку лучших фильмов года по версии The Hollywood Reporter.