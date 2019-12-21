В Венесуэле разбился самолет, 9 человек погибли

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Венесуэле самолет Beechcraft 100 King Air потерпел крушение в восьми километрах от аэропорта Каракаса. В результате происшествия погибли 9 человек. Об этом сообщает Infobae, информирует УНН.

"В самолете, который улетел от горной арки Гуасипати, штат Боливар, было девять пассажиров... Власти подтвердили гибель всех людей на борту, объявив, что дело будут расследовать два прокурора", - говорится в сообщении.

Основной версией аварии властиа указывает человеческий фактор.

Как сообщалось ранее в УНН, в Канаде упал самолет, погибли три человека.