Украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине на выходных ожидаются дискомфортные погодные условия, при которых у людей может наблюдаться раздражительность и повышенная сонливость. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в течение 21 и 22 декабря погода может спровоцировать субкомфорт. Люди могут чувствовать перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенную сонливость.

У людей может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета.

Кроме того, в понедельник, 23 декабря, также ожидаются дискомфортные погодные условия.

Как сообщалось ранее, в Украине в субботу, 21 декабря, в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Напомним, в Киеве и области на субботу, 21 декабря, утром объявили штормовое предупреждение из-за густого тумана, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах.