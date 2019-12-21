Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 09:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2055
Версия для печати

Водителей предупредили о тумане и мокрых дорогах

Водителей предупредили о тумане и мокрых дорогах

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро субботы, 21 декабря, в большинстве областей Украины - мокрые, также удерживается туман. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Как отмечается, на утро субботы в большинстве областей туман, Закарпатской области местами дождь, на остальной территории страны без осадков.

"Покрытие на автодорогах государственного значения большинства областей мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами дождь, покрытие сухое", - отметили дорожники.

На дорогах государственного значения, как сообщается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 21 декабря в Украине до 11 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Укравтодор, дорога, проезд, водитель
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.