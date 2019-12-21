Водителей предупредили о тумане и мокрых дорогах

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро субботы, 21 декабря, в большинстве областей Украины - мокрые, также удерживается туман. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Как отмечается, на утро субботы в большинстве областей туман, Закарпатской области местами дождь, на остальной территории страны без осадков.

"Покрытие на автодорогах государственного значения большинства областей мокрое. На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами дождь, покрытие сухое", - отметили дорожники.

На дорогах государственного значения, как сообщается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 21 декабря в Украине до 11 градусов тепла.