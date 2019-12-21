У Трампа захотели избежать быстрого выделения оборонной помощи Украине в бюджете - WP

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа последние дни угрожали президентским вето, если бы демократы Палаты представителей Конгресса США отказались не использовать в законодательстве о бюджете формулировок, которые требуют немедленного оказания будущей военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на пять чиновников администрации и Конгресса сообщает The Washington Post, передает УНН.

"По словам чиновников, положение об Украине было одним из нескольких пунктов, по которым Белый дом на переговорах провел жесткую линию в ходе окончательной доработки законодательства о расходах. Это потребовало бы от Белого дома быстрого выделения 250 миллионов долларов на оборону Украины, которая была частью пакета расходов", - говорится в статье.

"В конце формулировка была исключена из законодательства, которое прошло на этой неделе через Палату представителей и Сенат", - отмечает издание.

Белый дом заявил, что в пятницу вечером президент Трамп подписал бюджет на 1,4 триллиона долларов.

Американский Сенат 19 декабря принял федеральный бюджет на 2020 год. Общий объем расходов, согласно документу, составил 1,4 триллиона долларов.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против "Северного потока-2".