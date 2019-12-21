КИЕВ. 21 декабря. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал санкции США против "Северного потока-2", которые вошли в подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон, назвав это "предновогодним подарком". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - отметил Коболев.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.

После этого компания-подрядчик " Северного потока-2 " приостановила работы из-за введенных санкций США.