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Коболев прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"

Коболев прокомментировал санкции США против "Северного потока-2"

Андрей Коболев

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал санкции США против "Северного потока-2", которые вошли в подписанный американским президентом Дональдом Трампом закон, назвав это "предновогодним подарком". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - отметил Коболев.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.

После этого компания-подрядчик " Северного потока-2 " приостановила работы из-за введенных санкций США.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Нафтогаз, Андрей Коболев, Северный поток-2
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