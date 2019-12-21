Глава Газпрома сообщил, что предусматривает соглашение с Нафтогазом

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Соглашение между “Газпромом” и “Нафтогазом” предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков, выплату по решению Стокгольмского арбитража. Об этом журналистам сообщил глава “Газпрома” Алексей Миллер, передает УНН со ссылкой на российское федеральное агентство ТАСС.

“В соответствии с протоколом по газовому сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам, таким образом будет восстановлен баланс интересов сторон”, — сказал Миллер.

Он добавил, что “соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража”.

Стоит отметить, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Также, ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрому” за Стокгольмским арбитражем. Об этом вчера сказал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

В конце ноября, глава “Газпрома” Миллер сообщил, что нужно сделать Украине для транзита газа.