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Оржель: договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации

Оржель: договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

“Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех условиях, что сейчас предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет”, — рассказал Оржель.

Он отметил, что новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Добавим, что по решению Стокгольмского арбитража в споре с российским ОАО “Газпром” НАК “Нафтогаз Украины” получит от российской стороны 3 млрд долларов.

“То есть Украина, а именно — „Нафтогаз“, получит по решению Стокгольма 3 млрд, а именно — 2,9 млрд, чуть больше 2,9, в соответствии с тех возможностей, которые сейчас есть”, — сказал Оржель.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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