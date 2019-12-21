ООС: боевики дважды открывали огонь по украинским позициям

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды. Об этом во время брифинга сообщил полковник Максим Праута с пресс-центре Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды", - сказал Максим Праута.

Указано, что вблизи Зайцевого на Луганском направлении около 7 часов утра начался обстрел опорных пунктов подразделений Объединенных сил со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра, который длился 45 минут.

На Донецком направлении также утром из станковых противотанковых гранатометов противник вел огонь по нашим позициям неподалеку Новотроицкого.

"По имеющейся на данный момент информации, потерь с нашей стороны нет", - добавил Максим Праута.

Напомним, вчера, 20 декабря, боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.