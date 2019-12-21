В Газпроме подтвердили, что могут вернуть Украину 3 млрд долларов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сумма выплат “Газпрома” по судебным спорам с “Нафтогазом”, по которым принято окончательное решение, может составить около 2,9 млрд долларов, сообщил журналистам представитель российского газового холдинга, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Около 2,9 млрд долларов с учетом пени”, — сказал он.

По словам представителя холдинга, “Газпром” должен исполнить решение арбитража по выплате 2,9 млрд долларов до 29 декабря.

Добавим, что по решению Стокгольмского арбитража в споре с российским ОАО “Газпром” НАК “Нафтогаз Украины” получит от российской стороны 3 млрд долларов. Об этом во время брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Также стало известно, что Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.