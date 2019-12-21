В Нафтогазе объяснили путь урегулирования взаимных претензий с Газпромом

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Урегулирования взаимных претензий между “Нафтогазом” и “Газпромом” предусмотрено посредством подписания отдельного соглашения. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

“Пакетный вариант предполагает, что будет подписано соглашение об урегулировании, согласно которому Газпром заплатит денежными средствами до Нового года 3 млрд долларов с учетом пени и всех процентов, которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража с февраля 2018 года. Также это будет соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов, которые есть между Нафтогазом и Газпромом, и также это будет не одна, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита”, — пояснил он.

По словам Витренко, если говорить о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается — это полное урегулирование всех требований со всех сторон — это значит “не останется никаких исковых требований с обеих сторон после того, как это пакетное решение будет внедрено”.

Добавим, что договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации.