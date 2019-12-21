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Минсоцполитики: 90% выпускников интернатов не готовы к самостоятельной жизни

Минсоцполитики: 90% выпускников интернатов не готовы к самостоятельной жизни

КИЕВ. 21 декабря. УНН. По данным статистики, 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме. Об этом сообщил советник Министра социальной политики Леонид Лебедев в видеоролике, который был размещен на официальной странице в Facebook Министерства социальной политики, передает УНН.

"Статистические данные говорят, что 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме, 50% таких детей склонны к насилию и правонарушениям, а 23% вообще могут стать бездомными", - сказал Леонид Лебедев.

Он отметил, что на сегодня в интернатных учреждениях в Украине проживают почти 100 тысяч детей, 92% этих детей имеют своих биологических родителей.

"Отдавая ребенка в интернатное учреждение родители искренне считают, что делают для своего ребенка лучше. Но нет, не лучше", - подчеркнул Леонид Лебедев.

По словам советника Министра каждый ребенок должен воспитываться и проживать в семье, быть возвращен в биологическую семью, быть усыновленным или воспитываться в приемной семье или иной форме приближенной к семейной.

Напомним, на ребенка в интернатах идут только 15% средств, выделяемых государством.

Источник: УНН
Теги: интернат, Минсоцполитики, выпускники
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