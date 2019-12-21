Правительство Украины поздравил санкции США против "Северного потока-2"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительство Украины поздравило санкции США против газопровода "Северный поток - 2". Об этом написал Премьер-министр Алексей Гончарук в микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Я приветствую подписание Дональдом Трампом санкций против "Северного потока - 2". Первым результатом этого стало то, что Allseas, компания, занимающаяся строительством трубопровода, приостановила деятельность по запуску трубопровода СП2", - отметил Гончарук.

Премьер также подчеркнул, что санкции усиливают переговоры с Россией о транзите газа в Европу и играют ключевую роль в предотвращении любых монополий на энергетическом рынке ЕС.

"Таким образом, санкции обеспечивают стабильные рынки и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей. Украина разделяет эту позицию со многими другими странами ЕС, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта", - подчеркнул глава правительства.

"Северный поток - 2" не должен быть завершен", - подытожил Гончарук.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.

После этого компания-подрядчик "Северного потока-2" приостановила работы из-за введенных санкций США.