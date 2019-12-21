Младшего сержанта приговорили к 5,5 годам тюрьмы за побег со службы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Богунский районный суд города Житомира приговорил младшего сержанта к 5,5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"За публичного обвинения военной прокуратуры Черкасского гарнизона Центрального региона Украины младшего сержанта приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в апреле 2015 года военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады не появился по месту прохождения контрактной службы в воинскую часть. 4 месяца младший сержант проводил время по своему усмотрению, пока не был задержан в Харьковской области по подозрению в совершении кражи. За это преступление он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.

"При этом военный-контрактник до того уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что приговором Богунского районного суда города Житомира военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, офицеру дали три года тюрьмы за "самоволку".