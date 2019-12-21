СК РФ: в Челябинской области пьяный мужчина забил насмерть месячного ребенка из-за плача

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Челябинской области пьяный мужчина забил до смерти своего месячного сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Следственного комитета в регионе.

“Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)”, — указано в сообщении СК.

По версии следствия, в вечернее время 19 декабря 2019 года в квартире одного из домов Ленинского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения из-за плача месячного сына причинил ему смертельные травмы, несколько раз ударив ребенка и бросив на пол с высоты собственного роста.

Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНН, в РФ из-за “голоса в голове” мужчина зарезал в детском саду 6-летнего мальчика во время тихого часа.