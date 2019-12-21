В спорт-клубе "Пятый элемент" в раздевалках нашли скрытые камеры - ГБР

КИЕВ. 21 декабря. УНН. По результатам обысков в спортивном клубе "5 элемент", который связывают с пятым ррезидентом Украины Петром Порошенко, было найдено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам санкционированных обысков в спортивном клубе "5 элемент" было обнаружено линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - отмечается в сообщении.

Также, досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Напомним, обыски в клубе "5 элемент", который связывают с пятым Президентом Украины Петром Порошенко, и еще по нескольким адресам проводились в рамках двух уголовных производств.

Как сообщалось, ГБР расследует 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, в том числе и дело о возможной потере материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната).