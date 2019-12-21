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В прифронтовом Верхнеторецком планируют возобновить работу железнодорожной станции

В прифронтовом Верхнеторецком планируют возобновить работу железнодорожной станции

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В прифронтовом Верхнеторецком планируется открытие восстановленной железнодорожной станции "Скотоватая". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С 2014 года эти железнодорожные пути не обслуживали пассажирские поезда. Фактически с самого начала необъявленной войны на востоке нашего государства, к этому населенному пункту, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, поезда не ходили из-за опасности обстрелов. Сейчас продолжаются восстановительные работы на станции "Скотоватая", расположенной в Верхнеторецком. Уже вскоре, благодаря усилиям украинской власти, здесь будет восстановлено железнодорожное движение", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника Авдеевского отделения полиции Александра Воинова, на данный момент осуществляется ремонт в помещении и продолжается реконструкция. Железнодорожную станцию планируют открыть для перевозки пассажиров.

В полиции добавили, что в отреставрированном помещении будет нести службу национальная полиция: помогать людям и обеспечивать охрану общественного порядка.

Напомним, в Станице Луганской открыли пешеходный мост.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, железная дорога, ООС
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