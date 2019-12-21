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Милованов: на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий

Милованов: на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Мы отменили список предприятий запрещенных к приватизации. Мы передаем уже 20% предприятий от всех государственных. Это самая большая передача за всю историю. Всего на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий", - сказал Милованов.

Как сообщал УНН ранее, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство ожидает продать до конца года все 500 определенных Президентом Владимиром Зеленским к приватизации государственные предприятия.

Перед этим, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию.

Источник: УНН
Теги: приватизация, госпредприятия, Тимофей Милованов
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