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Суббота, 21 декабря 2019, 17:28 • Антонина Карташева • 10485
В Киеве создали елку из 1,5 тысячи эклеров
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве кондитеры установили елку из полутора тысяч эклеров, чем установлен рекорд Украины. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пока Все обсуждают рекордную елку из ракушек в Доброславе, вот вам еще одна тема - елка с эклеров от кондитеров Киевского БКК. На ее сооружение потребовалось 1500 эклеров разных сортов", - написала Ветрова.
Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области установили 3,5-метровую рождественскую елку из ракушек, которую объявили рекордом Украины.
Источник: УНН