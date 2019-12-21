В Киеве создали елку из 1,5 тысячи эклеров

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве кондитеры установили елку из полутора тысяч эклеров, чем установлен рекорд Украины. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пока Все обсуждают рекордную елку из ракушек в Доброславе, вот вам еще одна тема - елка с эклеров от кондитеров Киевского БКК. На ее сооружение потребовалось 1500 эклеров разных сортов", - написала Ветрова.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области установили 3,5-метровую рождественскую елку из ракушек, которую объявили рекордом Украины.