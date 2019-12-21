Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 19:40
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
10485
Версия для печати

В Киеве создали елку из 1,5 тысячи эклеров

В Киеве создали елку из 1,5 тысячи эклеров

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве кондитеры установили елку из полутора тысяч эклеров, чем установлен рекорд Украины. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пока Все обсуждают рекордную елку из ракушек в Доброславе, вот вам еще одна тема - елка с эклеров от кондитеров Киевского БКК. На ее сооружение потребовалось 1500 эклеров разных сортов", - написала Ветрова.

Как сообщалось ранее в УНН, в Одесской области установили 3,5-метровую рождественскую елку из ракушек, которую объявили рекордом Украины.

Источник: УНН
Теги: Киев, елка, рекорд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.