NASA подтвердило существование класса планет, которые имеют плотность "сахарной ваты"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С помощью космического телескопа “Хаббл” астрономы подтвердили существование нового класса планет, аналогов которым нет в Солнечной системе, пишет УНН со ссылкой на материал издания Business Insider.

Все дело в их плотности — ее можно сравнить с сахарной ватой.

Все три экзопланеты находятся в звездной системе Kepler-51 в созвездии Лебедя. По размерам они сравнимы с Юпитером и Сатурном, масса у них меньше в сотни раз. Новый класс ученые назвали “super-puff”.

До недавнего времени астрономы знали только о трех типах планет: земные, такие как Земля и Марс, ледяные гиганты (Нептун) и газовые гиганты (Юпитер). Возможно, “супер-паффы” представляют собой переходную фазу планет — если это так, то система Kepler-51 будет станет уникальной “лабораторией” для проверки научных теорий.

“Мы собирались наблюдать за крупными водосодержащими молекулами, но их там просто не было. Мы изо всех сил пытались понять, в чем тут дело”, — рассказывает Джессика Либби-Робертс, ведущий специалист исследования.

Чтобы разобраться в странностях “ватных” экзопланет, ученым потребовалось несколько лет. Предположительно, все три гиганта состоят из водорода и гелия, а также имеют слой метана вокруг себя. По составу это очень напоминает атмосферу Титана, одного из спутников Сатурна.

Ученые рассчитывают, что новый космический телескоп “Джеймс Уэбб” поможет детальнее разобраться в составе сверхлегких планет. Его запуск запланирован на 30 марта 2021 года.

Как сообщалось ранее, месячная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата “Викрам” разбившегося в сентябре 2019 года.