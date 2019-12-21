ООС: с начала суток боевики шесть раз открывали огонь

КИЕВ. 21 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минского соглашениями вооружения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела по позициям Объединенных сил:

- в районе населенного пункта Крымское - из 120 мм минометов - 12 мин;

- вблизи населенного пункта Зайцево - обстрел позиций украинских защитников зафиксирован из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- рядом с Новотроицким - из станковых противотанковых гранатометов;

- дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Сегодня, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - отметили в штабе ООС.

Напомним, 20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.