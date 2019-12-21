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Минэкономики планирует в 2020 году создать Фонд национального богатства - Милованов

Минэкономики планирует в 2020 году создать Фонд национального богатства - Милованов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в 2020 году создать Фонд государственного богатства в который войдут государственные предприятия, которые не будут приватизированы. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

“Создадим фонд национального богатства. Те государственные предприятия, которые не будут приватизированы, те предприятия пойдут под фонд. Фонд будет независим от министерств. Министерства будут писать политику собственности, то есть, что они хотели бы, чтобы государственные предприятия делали. Но не будут вмешиваться в управление дивидендами, инвестиционными планами и т.п.”, — сказал Милованов, рассказывая о планах Минэкономики на 2020 год.

По его словам, таким образом правительство планирует вывести из коррупционной составляющей те предприятия, которые не будут приватизированы.

Напомним, по словам министра по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства, в правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минэкономразвития, Тимофей Милованов

В тексте упоминаются

Милованов Тимофей
Милованов Тимофей
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