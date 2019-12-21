Ситуация на участках разведения остается стабильной - штаб ООС

КИЕВ. 21 декабря. ООС. Ситауция на участках разведения сил и средств в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается стабильной, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.

Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 3800 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, боевики в Луганской области обстреляли жилые дома возле участка разведения.