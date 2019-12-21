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Лучший футболист ЧМ-2010 возглавил самый титулованный клуб Уругвая

Лучший футболист ЧМ-2010 возглавил самый титулованный клуб Уругвая

Диего Форлан

КИЕВ. 21 декабря. УНН. ЕЭкс-игрок мадридского "Атлетико" Диего Форлан занял пост главного тренера уругвайского клуба "Пеньяроль". Об этом говорится на сайте клуба, передает УНН.

У руля команды он сменил Карлоса Санчеса, которого уволили после поражения в матче Кубка Уругвая. Кроме того Форлан занял пост технического директора клуба.

В общем Форлан за карьеру завоевал восемь трофеев на клубном уровне, и выступал за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико", "Интер", "Интернасьонал", "Сересо Осака", "Пеньяроль" и "Мумбаи Сити" .

Заметим, что с 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провел более 100 матчей. Также выигрывал звание лучшего футболиста чемпионата мира в 2010 году.

Напомним, помощник Хосепа Гвардиолы по "Манчестер Сити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, тренер
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