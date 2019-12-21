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Президент присвоил ряд дипломатических рангов

Президент присвоил ряд дипломатических рангов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №934/2019 "О присвоении дипломатических рангов", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, согласно указу Президента Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Республике Болгария Виталию Москаленко присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса присвоили четырем лицам.

Кроме того, пяти лицам присвоили дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Украины от 4 июня 2008 года № 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства". Таким образом Зеленский отказался от права согласовывать назначение некоторых дипломатов МИД.

Источник: УНН
Теги: указы, дипломат, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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