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В Украине планируют перевести Службы занятости на аутсорсинг - Милованов

В Украине планируют перевести Службы занятости на аутсорсинг - Милованов

Тимофей Милованов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в среднесрочной перспективе перевести Службы занятости в Украине на аутсорс. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Служба занятости - вместо 2500 различных ЦОВов и предприятий мы их переведем на аутсорс. И не будем создавать стимулы для предприятий, может доплачивать предприятиям, за обучение по повышению квалификации", - сказал Милованов, рассказывая о планах Минэкономики после 2020 года.

Напомним, согласно проекту нового Трудового кодекса, сверхурочные работы не ограничены, как и основания, по которым можно привлечь к ним. Доплата за такую работу, а также на праздники и выходные - 20%, а не 100%, как сейчас.

Источник: УНН
Теги: служба занятости, работа, Тимофей Милованов

В тексте упоминаются

Милованов Тимофей
Милованов Тимофей
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