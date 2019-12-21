В Краматорске нетрезвый хулиган в течение часа дважды напал на полицейских

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В городе Краматорск Донецкой области нетрезвый нарушитель общественного порядка оказал силовое сопротивление правоохранителям, которые пытались доставить его в отдел полиции. Злоумышленник разбил лицо девушке-полицейской и устроил драку с ее напарником. Нападавший был задержан, однако в отделении совершил еще одну попытку нападения на другого сотрудника, сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 20 декабря, около 22.15 двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей.

Мужчина дважды ударил в лицо полицейской, причинив девушке многочисленные ушибы. При этом женщина продолжала меры по задержанию нарушителя. Обезвреживая агрессивного нападающего, пострадал и ее напарник из патрульной полиции. Кроме того, нарушитель разорвал униформу.

28-летней инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, пока она находится на лечении.

Увидев драку из окна, небезразлична жительница вызвала на помощь полицейским наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Злоумышленник, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в Краматорский отдел полиции. В ходе опроса он предпринял попытку нападения на сотрудника внутренней безопасности полиции региона. Действия нападающего были блокированы.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им является 32-летний, ранее не судимый местный житель.

В отношении подозреваемого открыто сразу два уголовных производства по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей).

Напомним, в Луцке полицейские стали очевидцами избиения прохожего, а когда заступились за потерпевшего - злоумышленник нанес им ножевые ранения.